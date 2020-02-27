Dünya devleri rotayı Türkiye’ye kırdı

oronavirüs nedeniyle Çin'de üretim ve satış süreçlerinde yaşanan aksamalar, Amerikalı ve Avrupalı tekstil ve hazır giyim satın alım devlerinin rotasını Türkiye'ye çevirdi. Superdry, Inditex, H&M, Hermes- Otto, Debenhams, Ralph Lauren, Avec Les Filles, Rohb, Lunya, Levi's, Abercrombie, GAP, Banana Republic, Citizens of Humanity, Connor, Mino ve Asmara gibi markalar siparişlerini artırdı. Türkiye özellikle yaz koleksiyonları için üretimde birkaç vardiyayla çalışacak.İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, "Şu anda yüzde 85 kapasiteyle çalışıyoruz. Türkiye'den yüksek alım yapan Zara, Massimo Dutti, Berksha gibi markaları bünyesinde barındıran Inditex grubu, H&M, Superdry gibi markalar siparişlerini hızla artırıyor. Ek siparişlerle kapasitemizi yüzden 100'e çıkaracağız. Siparişler devam ederse ya kapasite artışına gideriz ya da vardiya sayısını artırırız" diye konuştu.Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu da tasarım ve perakende firmalarının Çin'e gidemediklerini ve oradaki birçok firmanın da üretimi dondurduğunu hatırlatarak, "Bu nedenle birçok tanınmış marka yeni sezon ürünlerinin üretimi için Türkiye'yle görüşmeye başladı" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gündemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve bunun oluşturduğu belirsizliklerin olduğunu kaydederek, "Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var" şeklinde konuştu. Varank, talep artışlarının zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görülebileceğini kaydetti.Koronavirüs salgını nedeniyle kimya sektöründe maske ve temizlik malzemelerine olan talep yüzde 30-40 arası arttı. Buna bağlı ocakta ihracat artışı yüzde 20'lere ulaştı. Çin'de düzenlenecek 2 mobilya fuarının da iptal olmasıyla mobilya alım heyetleri yönünü Türkiye'ye döndü. Sektöre yeni ülkelerden dahi talep almaya başladı. 2020'de ihracat hedefini 4.5 milyar dolar olarak belirleyen sektör, Avrupa'dan gelen ek taleplerle hedefini 5 milyar dolara çıkardı.

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