Gelişimin anahtarı Ar-Ge çalışmalar

DÜNYADAKİ güncel uygulamaları yakından takip eden sigorta sektöründe, inovasyonu iş kültürünün merkezine yerleştiren, buna gerçek anlamda yatırım yapan ve yenilikçi çözümler üretmeyi başaran kurumlar rekabet içerisinde öne çıkabiliyor ve fark yaratabiliyor. Bunun da yolu bilgi ve proje yönetiminde uzmanlaşmaktan, yeni fikirlere yatırım yapmaktan geçiyor. "Emeklilik sektörünün gelişimi ve şirketimizin sektörde ilerlemesinin en önemli yollarından birinin Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapmak olduğuna inanıyoruz" diyen Halk Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Cebeci, bu kapsamda 5 yeni Ar-Ge projesine start verdiklerini söyledi. Cebeci, "Bu projeler ile hem yeni ürünler yazacağız hem de mevcut veri madenciliği çalışmalarımızı analitik fonksiyonlar ve makine öğrenmesi tekniği ile güçlendirerek geliştireceğiz. Tüm bunların yanında sektör ve akademi iş birliklerine çok önem veriyoruz. Kadir Has Üniversitesi ile iş birliği içerisindeyiz. Önümüzdeki yıldan itibaren bu işbirliklerini artırmayı planlıyoruz. Ayrıca Ar-Ge personelinin bu süreçte daha aktif rol alması ve kendilerini geliştirmeleri için teşvik edici ödül sistemleri geliştirdik ve bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.Veri madenciliğinde ileri teknikler kullanmaya başlayan Halk Emeklilik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Ar-Ge Merkezi" olarak tescillendi. 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun doğrultusunda alınan bu karar şirketin teknolojik yeterliliğini ve proje yönetimindeki başarısını onaylıyor. Halk Emeklilik, Ar-Ge Merkezi'nde sektöre özel yeni ürünler yazmayı ve mevcut veri madenciliği çalışmalarını analitik yetenekler ekleyerek geliştirmeyi hedefliyor. Verimliliğin artmasıyla beraber şirket kaynaklarının daha büyük bir kesiminin müşteri süreçlerini iyileştirmek için kullanılabildiğini belirten Cebeci, "Bakanlık tarafından Ar-Ge Merkezi olarak kabul edilmek gurur verici" dedi.

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