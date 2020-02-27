Gümrüklerde tedbir alındı

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüse karşı gümrük kapılarında her türlü önlemin alındığını belirterek, "Kapılarımızı dezenfekte ettik. Ekiplerimizi kıyafetler ve maskelerle donattık. Kapılardaki kontrolümüz hat safhada" dedi. Pekcan, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile beraber hareket ettiklerini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, 'Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var' şeklindeki sözlerine dair açıklamalarda bulunan Bakan Pekcan, bunun 2 yönünün bulunduğunu söyledi.Pekcan, şöyle konuştu: "Avrupa Birliği büyükelçileriyle bir toplantı yaptık. Türkiye'de tedarik edecekleri ürünlerin çeşitlendirilmesi açısından kendileriyle mutabakat sağladık. Türkiye hem güvenilir, hem rekabetçi konumunda. Ancak bunların hepsi bir süreç. Şu anda sadece teklifler alınıyor ki; siparişe dönmüş henüz bir şey yok anlaşmalarda."