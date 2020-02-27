“Sigorta sektörü daha büyük ekonomik krizleri engelliyor”

BİRLEŞMİŞ Milletler'in (BM) Küresel İklim Riski Endeksi'ne göre iklim değişikliği 2017 yılında Türkiye'de 1.9 milyar dolarlık bir hasara yol açtı. Aşırı hava olaylarının hayatın akışını sekteye uğrattığını ve ekonomiye de zarar verdiğini söyleyen Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Dünyayı iklim değişikliği kaynaklı gıda ve su krizleri bekliyor. İklim değişikliğine bağlı olarak; Türkiye'de deniz seviyesi yükselerek, tarım alanlarını daraltıyor. Sel, fırtına, erozyon artıyor. Bir anda başlayan dolu yüzünden araçlar çok ciddi zarar görebiliyor, evlerin ve ofislerin pencereleri, çatıları hasar görebiliyor. Hortum sebebiyle seralar, ürünler zarar görebiliyor. Bütün bu iklim değişikliği kaynaklı hasarlara karşı en iyi korumanın sigorta olduğunu görüyoruz. Sektör olarak hasarı ödeyerek daha büyük krizlerin ortaya çıkmasını engelliyoruz. İklim değişikliği kaynaklı hasarlar, eğer sigorta yoksa zincirleme olarak daha büyük krizler yaratabiliyor. Bunun önüne geçmenin en uygun yolu sigorta olarak gözüküyor. Gölpınar, Artık iklim değişikliği hayatımızın bir parçası. İklim değişikliğine adapte olup kendimizi korumanın yollarını aramalıyız"

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