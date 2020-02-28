Ekonomik tahribat artıyor

BUGÜN NELER OLDU

Dünyayı kasıp kavuran koranivirüsün küresel ekonomiye etkisi her geçen gün büyüyor. Son 2 haftada yüzde 10 düşen dünya borsaları endeksine göre, borsalarda virüs kaynaklı toplam kayıp 4 trilyon doları aştı. ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirisi tarihi dip seviyesi olan yüzde 1.3'ün altına geriledi. Petrolde bu yılki düşüş yüzde 21'e ulaştı.Çin Merkez Bankası, salgın nedeniyle piyasalara 174 milyar dolar mali destek verileceğini duyurdu. Sıkı tedbir nedeniyle tam kapasite çalışamayan fabrikalar, üretim kapasitesini yüzde 30-50 civarına geriletti. Maske konusunda sıkıntı yaşanan ülkede alınan tedbirle günlük üretim 180 milyona çıktı.Uluslararası Hava Taşımacılığı Kurumu (IATA) Genel Direktörü Alexandre de Juniac, virüs nedeniyle hava yolu şirketlerinin mali kaybının 30 milyar dolar olabileceğini söyledi.Çin'deki fabrikaların yarısında üretimin durması üzerine hammadde ithalatı azalırken konteyner arzında sıkıntı başladı, deniz taşımacılığında navlun artışı yüzde 30'ları aştı.