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Fahiş maske fiyatında 8 firma mercek altında

Giriş Tarihi: 28.2.2020 ABONE OL
Fahiş maske fiyatında 8 firma mercek altında
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, maske fiyatlarındaki artışla ilgili 8 firmayla ilgili şikayet geldiğini belirterek," Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik. Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir" diye konuştu. Pekcan şunları söyledi: "Ürün ve firmayla ilgili isterlerse fotoğraf da ekleyebiliyorlar. Gönderdikleri anda bakanlığımızın merkezine ve il müdürüne düşüyor. Hemen il müdürümüz gerekli önlemleri alıyor ve takibine başlıyoruz. Biz Ticaret Bakanlığı olarak burada hemen ceza kesmiyoruz. Önce savunma istiyoruz. Savunmasını alıp gerçekten sebeplerine bakıyoruz 104 bin liraya kadar cezası var."
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Fahiş maske fiyatında 8 firma mercek altında
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