Siber Güvenlik Merkezi ile Türkiye’nin verisi korunuyor

İnternete bağlı cihaz sayısının artması, bireylerin mobilleşmesi, şirketlerin ve sundukları hizmetlerin siber dünya ile bütünleşmesi, kritik altyapıların dijitalleşmesi, sayısız kolaylık ve fırsat ile birlikte siber riskleri de beraberinde getiriyor. Kamuya ait ve kritik altyapılara yönelik saldırılar gün geçtikçe artıyor. Bunun sonucunda oluşan siber tehditlerin başında ise kişisel bilgilerin ve kamu verilerinin izinsiz ifşası ile bilgilerin kötüye kullanımı ve bilgi bütünlüğünün bozulması geliyor. Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi, Türkiye'deki en büyük izleme alanına ve en büyük kapasiteli DDoS koruma altyapısına sahip. Müşterilerine sunduğu uçtan uca bütünleşik güvenlik çözümleri; tamamen kendi omurgasında paylaşımlı network üzerinden sunduğu "Paylaşımlı Güvenlik Hizmetleri" ile bu yapılardaki hareketlerin 7/24 izlenmesi, ilişkilendirilmesi ve danışmanlık servislerini içeren tamamlayıcı çözümleri kapsayan "Siber Güvenlik Merkezi Yönetim Hizmeti"nden oluşuyor.Günümüzde yaygın olarak karşılaştığımız siber atak çeşitlerinden birisini DDoS atakları oluşturuyor. Özetle DDoS; web siteleri, e-posta sistemleri, online ödeme sistemleri gibi internete açık sistemlerin karşılayabileceğinin çok üzerinde sahte bir yoğunluk oluşturulması, servislerin yayınını engellemek ve işlevsiz kılmak için gerçekleştirilen siber saldırılara deniyor. Türk Telekom, DDoS Atak hizmetiyle hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen ataklara karşı sürekli koruma sağlıyor. Türkiye'nin ilk Cloud DDoS koruma hizmeti ile yurt dışından gelen ataklarda atak trafiğini yurt dışındaki temizleme noktalarına yönlendiriyor.

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