Son Dakika Haberi: Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? Güncel piyasalarda dolar ve Euro fiyatları 28 Şubat Cuma 2020

Dolar ve Euro bugün ne kadar? sorusu arama motoru üzerinden günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle piyasalar yükselişe geçmişti. Dün, İdlib'de askerlerimize yapılan hain saldırının ardından döviz kurlarında yukarıya doğru bir ivme olurken, dolar an itibariyle 6.23 seviyesinde bulunuyor. Euro ise 6.85 civarında bulunuyor. Sabah saatlerinden beri pek çok vatandaş dolar ve Euro bugün ne kadar? sorusunun yanını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de konuyla ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verirken, canlı dolar Euro fiyatları 28 Şubat Cuma burada!

DOLAR BUGÜN NE KADAR? CANLI DOLAR VE EURO FİYATLARI 28 ŞUBAT CUMA

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, 28 Şubat dolar/TL son durum görüntüleyebilirsiniz…