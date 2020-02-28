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, 'ya yönelik uçuşlarının bazı seferlerini iptal etti

Gelen son dakika bilgilerine , artan koronavirüs vakaları sebebiyle 'ya yapılacak olan bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu. Alınan karara göre 1 Mart'taki bazı seferler iptal edildi. İptal edilen uçuşların detayları da belli oldu. Buna göre "TK1871 -TK1872 (IST) - Venedik- İstanbul (IST), TK1869 - TK1870 İstanbul (IST) - Venedik - İstanbul (IST), TK1325 - TK1326 İstanbul (IST) -Bologna - İstanbul (IST), TK1895 - TK1896 İstanbul (IST) - Milano - İstanbul (IST), TK1865 - TK1866 İstanbul (IST) - Roma - İstanbul (IST), TK1901 - TK1902 İstanbul () - Milano - İstanbul (SAW), TK1877 İstanbul (IST) - Milano, TK1361 İstanbul (IST) - Roma" uçuşları iptal edildi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 28.2.2020 23:09 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 23:09 ABONE OL
THY, İtalya'ya yönelik uçuşlarının bazı seferlerini iptal etti

THY'den flaş uçuş iptal kararı. Açıklanan karara göre 1 Mart'ta İtalya'ya yapılacak olan bazı seferler iptal edildi. Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid -19) vakalarındaki artış nedeniyle 1 Mart'ta İtalya'ya planladığı bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, son dönemde, İtalya'da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye düzenlenen uçuşlarda bazı düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

AÇIKLAMADA, 1 MART'TA İPTAL EDİLEN SEFERLER, ŞÖYLE SIRALANDI:

"TK1871 -TK1872 İstanbul (IST) - Venedik- İstanbul (IST), TK1869 - TK1870 İstanbul (IST) - Venedik - İstanbul (IST), TK1325 - TK1326 İstanbul (IST) -Bologna - İstanbul (IST), TK1895 - TK1896 İstanbul (IST) - Milano - İstanbul (IST), TK1865 - TK1866 İstanbul (IST) - Roma - İstanbul (IST), TK1901 - TK1902 İstanbul (SAW) - Milano - İstanbul (SAW), TK1877 İstanbul (IST) - Milano, TK1361 İstanbul (IST) - Roma"

Misafirlerin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan hava yolu şirketi olarak, sürecin tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip edileceği ve gerekli önlemlerin alınmasının sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, "1 Mart-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Türkiye çıkışlı, İtalya varışlı bileti olan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır. Detaylı bilgiye www.turkishairlines.com üzerinden, çağrı merkezlerimizden ya da yetkili satış ofislerimizden ulaşılabilir." ifadelerine yer verildi.

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THY, İtalya'ya yönelik uçuşlarının bazı seferlerini iptal etti
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