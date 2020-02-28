Yeni nesil girişimlere 52 milyon euro yatırım

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İlk aşamada 41 milyon euroluk fon oluşturan Revo'nun yatırım portfoyü ile ilgili kurucu ortakları arasında yer alan Cenk Bayrakdar, detayları şöyle anlattı: "İlk aşamada 41 milyon euroluk fonun destekçileri arasında Avrupa Yatırım Fonu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD'nin desteklediği Finberg, Yıldız Holding, Enerjisa ve QNB Finansbank var. Nisanda da yeni yatırımcıların fona katılması için görüşüyoruz. Böylelikle fon 52 milyon euro seviyesinde olması bekliyoruz."Ağırlıklı olarak finans teknolojisi, marketplaceler, b2b bulut teknolojisi ve sağlık yazılımlarına yatırım yapmayı hedefleyen fonla ilgili Bayrakdar şunları söyledi: "Fonun yüzde 65'i Türkiye'deki girişimlere, yüzde 35'i ise Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde Türkiye'ye getirebileceğimiz teknoloji girişimlerine yatırılacak. İlk fonda Transfergo ve Zizoo ile başlayan Doğu Avrupa yatırımlarında Türkiye'yi büyüme pazarı olarak konumlama stratejimiz çok başarılı oldu. Revo ilk fonda 7 şirketin ABD ve Avrupa'ya açılmasına destek oldu. Bu strateji devam edecek. Hep küresel potansiyeli olan şirketlere yatırım yapmak istiyoruz."