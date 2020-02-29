Bursa’da kurulan şirket sayısı yüzde 40 arttı

MerkezBankası'nın 2019 yılının ilk yarısında yüzde 24 düzeyindeki faiz oranını, enflasyondaki iyileşmeye bağlı yüzde 10.75'e düşürmesi ülke genelinde yatırım iştahını artırdı. Sanayi üretimi 2019 yılı Kasım ayında yüzde 5.1 artarak 2018 ortasından bu yana en olumlu performansını gösterdi. Söz konusu ayda imalat sanayindeki 24 alt sektörün 17'sinde üretim arttı. Ara malı ve sermaye malı üretiminde yıllık bazda önemli artışlar yaşandı.2020 yılının ilk çeyreği itibarıyla oluşan göstergeler de bu yılın büyümesinin yeni yatırımlar ve iç talep kaynaklı olacağına işaret ediyor. Geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı konuk eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, faiz indirimleriyle ülke genelinde görülen iyileşmenin Bursa'ya yansımalarını anlattı. Bir grup gazeteciyle sohbet eden Burkay, Bursa'da yeni kurulan şirket sayısının Ocak 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40 arttığını söyledi.Özellikle KOBİ'lerin yatırım iştahının önemli ölçüde arttığını aktaran Burkay, "Merkez Bankası'nın yatırımcı lehine sürdürdüğü adımların özel bankalar tarafından da desteklenmesiyle kredilerde önemli bir gelişme yaşanıyor" dedi. Burkay gerek yeni yatırımlar gerekse yüksek faizler dolayısıyla hayata geçirilemeyen kapasite artışları ve makineteçhizat yenileme çalışmalarının hız kazandığını da sözlerine ekledi.

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