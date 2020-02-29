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iş kazası yaşamayan şirketlere bonus verecek

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi
Giriş Tarihi: 29.2.2020 ABONE OL
EPDK iş kazası yaşamayan şirketlere bonus verecek
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından düzenlenen 3. Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kongresi'nde konuşan EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, kurum olarak iş sağlığı ve güvenliğini kalite parametresi olarak başlattıklarını söyledi. Ulutaş, elektrik dağıtım şirketlerine hitaben "Uygulama döneminde tarifenizde bir parametre olacak. İlave bir gelir elde edeceksiniz. Akılcı bütün projelere destek vereceğiz" dedi.

BİNDE 5'I KADAR
EPDK, dağıtım şirketlerine ölümlü iş kazası yaşanmayan yılın takip eden ikinci yılında toplam gelirinin binde 5'i kadar bonus gelir verecek. Uygulama dönemin- de şirketlerin ilk desteklemeleri aldıkları öğrenilirken, yeni dönemde iş sağlığını önceleyen projelerin de hayata geçirileceği belirtildi. TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Levendoğlu ise risklerin ortadan kaldırılarak, iş kazalarının azaltılmasının önemli olduğunu vurguladı. TES-İŞ Başkanı Ersin Akma da, çok tehlikeli sınıfta yer alan elektrik dağıtım sektöründe yer alan şirketlerin zor koşullarda Türkiye'nin her yanına hizmet götürmek için çalıştığını belirtti. ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen ise, iş kazalarını önlemenin, yalnızca uygun koruyucu ekipmanların kullanılması ya da yasal yükümlülüklerin eksiksiz uygulanmasıyla mümkün olmadığına değinerek, "Kazaların hedefi olan insan, aynı zamanda kazaların önlenmesinde belirleyici bir role sahiptir" diye konuştu.

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EPDK iş kazası yaşamayan şirketlere bonus verecek
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