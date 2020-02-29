İnadına güçlü büyüme

Suriye'den gelen şehit haberleriyle tek yürek olan Türkiye, dış politikada diz çöktürme amaçlı tüm saldırılara rağmen, kararlı adımlarla hedeflerine yürümeye devam ediyor. Ağustos 2018'de yaşanan kur saldırısını Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde alınan tedbirlerle atlatıp, 2019'un üçüncü çeyreğinde tekrar büyüme patikasına dönen Türkiye, son çeyrekte beklentilerin üstünde performans sergiledi.



SON ÇEYREKTE DÜNYA İKİNCİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, Türkiye geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 ile 5 olan beklentinin üstünde büyüdü.

7 çeyreğin en hızlı büyümesini yakalayan Türkiye, aynı zamanda Filipinler'in ardından, Çin'le birlikte dünyanın en fazla büyüyen ikinci ülkesi oldu. Türkiye 2019'un tamamını ise yüzde 0.9 ile 0.6 olan beklentinin üstünde bir büyüme ile tamamladı.

Böylece YEP hedefi olan yüzde 0.6'lık büyümenin de üstüne çıkılmış oldu. TÜİK, geçen yılın son çeyreği için daha önce açıkladığı yüzde 0.9'luk büyümeyi yüzde 1 olarak revize etti. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 753.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.



GÜVEN ARTTI TÜKETİM CANLANDI

Son çeyrekte yüzde 6.8 artış gösteren vatandaşın tüketiminin büyümeye katkısı 3.9 puan oldu. Konut ve tüketici kredi faizlerindeki düşüşlerle birlikte, ekonomiye güvenin yükselmesi, hükümetin bazı sektörlerde sağladığı vergi indirimleri vatandaşın harcamalarını da şekillendirdi. Son çeyrekte dayanıklı tüketim mallarına yapılan harcama yüzde 15.7 arttı. Dayanıksız tüketim mallarına harcamalardaki artış ise yüzde 17.6 oldu. Turizm harcamalarını da barındıran hizmetler kalemindeki harcamalardaki büyüme de yüzde 21.1 olarak belirlendi.



YATIRIMLAR TOPARLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur saldırısının hemen ardından, ekonomide yapısal dönüşümü sağlamak ve sanayiciye destek olmak için çok önemli hamlelere imza attı. Büyümede, katma değerli üretim, ihracata ve istihdama dayalı model hedefi doğrultusunda atılan adımlar, dün açıklanan rakamlara da yansıdı. Beş çeyrektir daralan makine-teçhizat yatırımları, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 11.7 büyürken, yine beş çeyrektir negatif seyreden yurtiçi talebin büyümeye toplam katkısı 4.2 puan olarak gerçekleşti. Büyümede gerçekleşen bu kompozisyon, güvenin arttığını, yatırımların devreye alındığını ve üretimde güçlü toparlanmanın başladığını açık bir biçimde ortaya koydu. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5.9 ile ile son 7 çeyreğin en hızlı artışını yakalayan sanayinin büyümeye katkısı 1.15 puan oldu. İmalat sanayisindeki artış ise yüzde 6.3 olarak gerçekleşti.



PAKETLER MEYVESİNİ VERDİ

Yerli ve milli üretime dayanan, katma değeri yüksek ürünleri öne çıkaran büyüme hedefi doğrultusunda önemli destekler sağlandı. İleri Verimli Milli Endüstri Finansman Paketi çerçevesinde reel sektöre ve üreticilere 40 milyar TL kredi tahsis edildi. İki ayrı etaptan oluşan KOBİ Değer Kredisi ve Ekonomi Değer Kredi paketleri ile birlikte sanayiciye uygun maliyetlerle 100 milyar liranın üstünde destek sağlandı. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile birlikte finansman maliyetlerinin düşmesi, sanayicinin önünü görmesini ve yatırım yapmasını sağladı. Ticari kredi faizleri yüzde 10.40 3.5 yılın dibine indi.



2020 HEDEFİ DE TUTTURULACAK

Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) büyüme hedefi 2020 ve 2021'de yüzde 5 olarak öngürüldü. Bürümcekçi Consulting'ten Haluk Büyümcekci, büyümenin bu yılın ilk çeyreğinde gücünü koruduğuna dikkat çekerek, "Bu yılki büyümenin yüzde 4-5 aralığında gerçekleşmesini olası görmekteyiz" dedi. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise, büyümenin beklentilerin üstünde olduğuna dikkat çekerek, "Gevşeyen kredi koşulları, iç talep kanalını canlı tutmaya devam ettiği için bu yılın ilk çeyreğinde de benzer bir büyüme performansı yakalanabilir" açıklamasında bulundu.

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