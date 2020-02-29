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potansiyelinin ötesine geçecek

Giriş Tarihi: 29.2.2020 ABONE OL
Türkiye potansiyelinin ötesine geçecek
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, "Yeni Ekonomi Programı ve Ulusal Kalkınma Planı'ndaki politika önerileri uygulamaya geçerse, Türkiye büyüme açısından orta ve uzun vadede kesinlikle potansiyelinin de ötesine geçecek" dedi. Kouame, Dünya Bankası ve TÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen, Dünya Bankası tarafından hazırlanan "Ocak 2020-Küresel Beklentiler Raporu"nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel ekonomi platformunun çok önemli bir aktörü olduğunu söyledi. Türkiye'de kamu borcunun düşük olduğuna dikkat çeken Kouame, "Türkiye'de çok daha iyi bir tablo karşımızda. Ekonomi canlanmaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.
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Türkiye potansiyelinin ötesine geçecek
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