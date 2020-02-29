Türkiye’den AB’nin skandal kararına tepki

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 Şubat'ta Türkiye aleyhine Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü'nün (TPAO) iki yetkilisinin isimlerini içeren yaptırım listesini onaylamasına Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, skandal kararı 'Birlik dayanışması kisvesi altında tarafgir ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneği' olarak değerlendirdi.



HİÇBİR HÜKÜM VE DEĞERİ YOK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin 11 Kasım 2019 tarihli kararı uyarınca açıklanan bu yaptırımın Türkiye için hiçbir hüküm ve değeri olmadığı belirtilerek, "Ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hakları hilafına izlenen bu gayrı adil politika hem uluslararası hukuka hem AB müktesebatına aykırıdır" denildi.



KARARLILIĞIMIZI ETKİLEMEZ

AB'nin Rum/Yunan ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı iddialarını, hangi kararı alırsa alsın, Türkiye'ye dikte etmeye çalışmasının beyhude olduğunun altı çizilen açıklamada, "AB uluslararası bir mahkeme gibi hareket edemez. Sınırlandırılmamış ihtilaflı deniz yetki alanlarını nihai deniz sınırları gibi gösteremez. AB'nin Doğu Akdeniz konusunda işbirliğini desteklemek yerine, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru haklarını yok sayması ve Rum/ Yunan ikilisinin maksimalist iddialarının ve politikalarının esiri olması esef vericidir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada kararın, Doğu Akdeniz'de hem Türkiye hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak konusundaki kararlılığı etkilemeyeceği, bilakis güçlendireceği kaydedildi.

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