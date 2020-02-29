Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Virüs en çok elektronik sektörünü vuracak

Virüs en çok elektronik sektörünü vuracak

Giriş Tarihi: 29.2.2020 ABONE OL
Virüs en çok elektronik sektörünü vuracak
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde en çok aksamanın elektronik sektöründe görülmesinin beklendiğini açıkladı. Kuruluştan yapılan açıklamada, "Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle küresel tedarik zincirinde aksamalara ilişkin en büyük risk bilgisayar ve elektronik parçalara yönelik" denildi. Açıklamada elektronik ve bilgisayar parçalarının Çin ara mallar ve ihracat toplamında en yüksek paya sahip olduğu belirtildi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Virüs en çok elektronik sektörünü vuracak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN