250 milyon $’lık fuara Koronavirüs darbesi

C

5-15 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Cenevre Otomobil Fuarı, koronavirüs nedeniyle iptal oldu. Washington Times'ın haberine göre, fuarın 200- 250 milyon dolarlık bir ekonomik büyüklük yarattığı tahmin ediliyor. Bu ekonomik büyüklüğün içinde bilet, stant kiraları, otel konaklama, yeme içme, ulaşım vb harcamalar bulunuyor. Bu yıl ziyaretçi sayısının 2019'daki gibi 600 bin civarında olması bekleniyordu. Bilet fiyatları yetişkinler için 16 dolar, çocuklar için ise 9 dolar. VIP günü bilet fiyatı ise 250 doları buluyor. 2019'daki fuardaki ziyaretçilerin yüzde 77'sini yetişkin. Bu hesaptan yola çıkıldığında 462 bin yetişkinin bilet faturası 7.4 milyon dolar. Fuarı ziyaret eden 9-16 yaş arası çocukların bilet faturası ise 1.2 milyon dolar. Toplam bilet faturası en az 8.6 milyon doları buluyor.70 bin metrekare net toplam 106 bin metrekare alana sahip fuarda ana markaların sadece stant kiraları 500 bin ile 1.5 milyon euro arasında değişiyor. Bazı markalarda bu rakam 5 milyon euroya kadar çıkabiliyor. Otomotiv markalarının dışında da katılımcı firmalar var. Onların stant kiraları ise 150-300 bin euro arasında. Fuara 900 firmanın katıldığı düşünüldüğünde ortaya ciddi bir kiralama maliyeti çıkıyor. Fuarın toplam faturası ise standın büyüklüğüne, kaç araç sergilendiği, ağırlanacak misafir sayısı, yapılacak şov vb kalemlerle değişiyor. Firmaların fuar için yaptıkları harcamanın yaklaşık 150-200 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Cenevre Fuar'ını ilk iki günde 86 ülkeden gelen yaklaşık 10 bin gazeteci ziyaret ediyor. Bu gazetecilerin konaklama ve yeme-içme faturası da milyon dolarları buluyor. Cenevre'deki otellerin birçoğu fuar dönenimde, bir gün konaklama yapılsa dahi üç günlük ücret alıyor. Bu konaklama faturasını artırıyor. Fuar döneminde restoranlar da dolup taşıyor. Ciroları tavan yapıyor. Sayıları 600 bini bulan ziyaretçilerin yüzde 40'ı İsviçre, geri kalanı ise diğer Avrupa ülkelerinden geliyor. Bu oran bile fuarın, İsviçre ekonomisi için ne denli önemli olduğunu gösteriyor.Fuarınkoronavirüs nedeniyle iptal edilmesi markaların tüm planlarını bozdu. Yeni modellerinin dünya ve Avrupa lansmanlarını Cenevre'de gerçekleştirmeyi hedefleyen şirketler alternatif yollar arıyor. Kurdukları standları sökmeye başlayan firmalar yeni modellerini internette tanıtmaya hazırlanıyor. Mercedes- Benz yenilenen E-Serisi'ni, BMW elektrikli i4 konseptini, Audi yeni A3 Sportback ile e-Tron S'i, Renault Grubu da elektrikli konsepti Morphoz, yeni Clio, Captur ve Megane Estate'in hibrit versiyonları ile Dacia'nın ilk elektrikli modelini dijital ortamda tanıtacak.enevre'niniptaline rağmen Car of the Year (Yılın Otomobili) ödül töreni fuarın düzenlendiği Palexpo'da gerçekleştirilecek. Tören 2 Mart Pazartesi günü saat 15:00'de internette canlı olarak yayınlanacak. Her yıl yaklaşık 400 kişinin izlediği ödül töreninde bu sefer kimse olmayacak.