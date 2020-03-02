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’ın ilçesinden 'a açılan 'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca kuruldu.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 2.3.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 16:30 ABONE OL
Habur Sınır Kapısı'nda sahra hastanesi kuruldu

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı, 29 Mart'ta iki yönlü geçişlere kapatıldı.

Sınır kapısının kapanmasıyla yurt dışında kalan Türk şoför ve vatandaşlarının ülkeye girişine izin veriliyor. Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra hastanesinde sağlık kontrollerinin ardından yurda alınıyor.

Öte yandan Habur Sınır Kapısı'nda TIR şoförlerinin ise bekleyişi sürüyor. Kapının kapanmasını ardından TIR şoförleri, gümrük sahası içerisinde Irak'tan gelecek TIR'lara yüklerini devredecekleri öğrenildi.

Son dakika haberi: Koronavirüs nedeniyle Habur Sınır Kapısı kapatıldı! Üzümlü Gümrük Kapısı...

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Habur Sınır Kapısı'nda sahra hastanesi kuruldu
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