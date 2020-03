İletişim Başkanlığı'ndan göçmenlere ilişkin son dakika açıklama!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Benzeri görülmemiş boyuttaki göçmen kriziyle ilgili olarak AB'nin Türkiye ile hareket etmemesi bugünlere gelinmesine neden oldu. AB, 2015 tarihli anlaşmayı tamamen yerine getirmeyerek, Türkiye'yi tek başına bıraktı ve mültecilerin Avrupa'ya yönelmesini önleyeceğimizi umdu. Biz artık bunu yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Europe must act on principle in the most serious challenge of our age, the migration crisis. It will not be resolved by denying entry to thousands of refugees seeking protection. It starts with working with Turkey on comprehensive solutions and a European-wide mobilization.