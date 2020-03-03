Biriz bütünüz birlikteyiz

İdlib'de Türk ordusu tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na 81 ilden destek geldi. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarından ve iş dünyasının önde gelen 30 kuruluşu İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı için ortak destek açıklaması yaptı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ortak destek açıklamasında önemli mesajlar verdi. Hisarcıklıoğlu, Türk milletinin her türlü zorluğu aşmasını bilen bir millet olduğunu belirterek, "Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz" dedi.



BÜTÜNÜZ, BİRLİKTEYİZ

Hisarcıklıoğlu, "Biz her türlü zorluğu aşmayı bilen bir milletiz. Şimdi de birlik ve beraberlik içindeyiz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Biz bütünüz ve birlikteyiz. Mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik. Devletimizin ve ordumuzun her zaman yanındayız. Atılacak her adımın ve alınacak her kararın arkasındayız. Allah ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.

STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek | Video

SALDIRI KABUL EDİLEMEZ

Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, "Rejim güçleri son yapılan anlaşmalara uymayarak askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu alçak saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Türkiye ordusu bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütlerine gereken cevabı vermiştir. Acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin bunun bedelini ödeyeceklerini, Bahar Kalkanı harekâtıyla bu bedeli ödemeye başladı. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuz" dedi.



ÜLKEMİZİN MENFAATİ ÖNEMLİ

Türk milletinin her türlü zorluğu aşmasını bilen bir millet olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkların bir tarafta bırakıldığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, sabır ve dayanışma gösterdiklerine dikkati çekerek, "Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz" dedi. ANKARA







30 SİVİL ÖRGÜTTEN DESTEK

Açıklamaya destek veren STK'ler şöyle sıralandı: "Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İş), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Türkiye Noterler Birliği."



BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı oda ve borsalar öncülüğünde, Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenen ortak basın açıklaması İzmir'de de yapıldı. Ortak açıklamayı okuyan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir" dedi.







ALINACAK HER KARARIN ARKASINDAYIZ

Ankara'daki STK'lar adına açıklama yapan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız" dedi. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarının pek çok ülkede karşılık bulmadığını belirten Baran, "Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

Türk Devleti ve ordusunun bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini vurgulayan Baran, "Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı harekâtıyla da bu bedeli ödemeye başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Katil rejime karşı mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız" ifadelerini kullandı.







BAYRAĞIMIZ ALTINDA KENETLENDİK

Türkiye'deki oda ve borsalar, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri İdlib'te Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıya karşı tepkilerini göstermek amacıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. İstanbul iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin önde gelen temsilcileri, yaptıkları ortak açıklamada, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını ortak bir bildiriyle lanetledi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak Türk bayrağının altında kenetlendiklerini belirterek, "Alınacak her kararın, atılacak her adımın, bütün gücümüzle arkasındayız" dedi.



TEK SES, TEK YÜREK

İstanbul'daki oda ve borsalar, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısına tepkilerini göstermek amacıyla İTO'da ortak bir basın açıklaması yaptı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) Başkanı Tamer Kıran'ın da katıldığı toplantıda, ortak açıklama metnini İTO Başkanı Şekib Avdagiç okudu. Türkiye'nin her ilinde ve her köşesindeki iş dünyası olarak tek ses ve tek yürek halinde olduklarının altını çizen Avdagiç, 81 ilden, Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu adına açıklamayı yaptığını söyledi.



DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Avdagiç, "İş dünyası temsilcileri olarak şunun altını çizmek isteriz ki; bizler, her kritik dönemde, ülkemize yönelik her tehditte, milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain ve alçak saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi" dedi. Şekib Avdagiç, rejim güçlerinin yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlere yönelik alçakça bir saldırıda bulunduğunu belirterek, "Bu saldırı, asla kabul edilemez. Bu acımasız ve menfur saldırının sahipleri yaptıklarının bedelini ödeyecektir. Başlatılan 'Bahar Kalkanı' harekatıyla da, bu bedeli, kahraman ordumuz ödetmeye başlamıştır. Şunu herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz" diye konuştu.