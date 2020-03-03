Elektriğini üretene yeşil tarife

Enerjide "yeşil tarife" için geri sayım başladı. Ekonomi paketinde yer alan düzenlemeyle yerli ve yenilenebilir kaynaklı enerji üretimiyle beraber kullanımı da yaygınlaştırılacak. Tüketiciler, elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı talep edebilecek. Bu kapsamdaki elektrik üretimini destek için uygulanan tarifeler yönetmelikle belirlenecek. Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımı ve verimliliğini etkileyici imar planları düzenlenemeyecek. İsteyen abonelere yeşil enerji kullandıklarına dair sertifika verilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, isteyen tüketiciler için yenilenebilir enerji tarifesi üzerinde çalışıldığını açıklarken, konuya ilişkin yasal düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Çevre duyarlılığı fazla olan kişilerin sosyal sorumluluk payı doğrultusunda yeşil tarifeyi tercih etmeleri bekleniyor. Elektrik şirketleri sadakat kart benzeri uygulamalarla aradaki tarife farkını düşürerek, müşterileri yeşil enerjiye çekmeyi planlıyor. İsteyen aboneler tedarik şirketleri aracılığıyla bu tarifeden yararlanabilecek. Bakan Dönmez, bu tarifeyle sadece yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılara bu fırsatı vereceklerini duruydu. Enerji Bakanlığı, yer seçimi yapmak suretiyle yenilenebilir enerji kaynak alanları oluşturacak.Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımını, verimliliğini etkileyici imar planları düzenlenemeyecek. Kaynak alanları, derecelendirilmesi, korunması, kullanımı TEİŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından görüş verilmesi, kapasite tahsisi yapılması, bakanlıkça verilecek yönetmelikle düzenlenecek.

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