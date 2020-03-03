Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Elektriğini üretene yeşil tarife

Elektriğini üretene yeşil tarife

Enerjide yeşil tarife başlıyor. Elektriğini üretene özel tarife, yeşil sertifikası verilecek. Enerji kaynak alanları için yarışmalar düzenlenecek. Yenilenebilir enerji kaynak alanlarında imara geçit yok

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 3.3.2020 ABONE OL
Elektriğini üretene yeşil tarife
Enerjide "yeşil tarife" için geri sayım başladı. Ekonomi paketinde yer alan düzenlemeyle yerli ve yenilenebilir kaynaklı enerji üretimiyle beraber kullanımı da yaygınlaştırılacak. Tüketiciler, elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı talep edebilecek. Bu kapsamdaki elektrik üretimini destek için uygulanan tarifeler yönetmelikle belirlenecek. Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımı ve verimliliğini etkileyici imar planları düzenlenemeyecek. İsteyen abonelere yeşil enerji kullandıklarına dair sertifika verilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, isteyen tüketiciler için yenilenebilir enerji tarifesi üzerinde çalışıldığını açıklarken, konuya ilişkin yasal düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Çevre duyarlılığı fazla olan kişilerin sosyal sorumluluk payı doğrultusunda yeşil tarifeyi tercih etmeleri bekleniyor. Elektrik şirketleri sadakat kart benzeri uygulamalarla aradaki tarife farkını düşürerek, müşterileri yeşil enerjiye çekmeyi planlıyor. İsteyen aboneler tedarik şirketleri aracılığıyla bu tarifeden yararlanabilecek. Bakan Dönmez, bu tarifeyle sadece yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılara bu fırsatı vereceklerini duruydu. Enerji Bakanlığı, yer seçimi yapmak suretiyle yenilenebilir enerji kaynak alanları oluşturacak.

ETKİLEYEN PLANA GEÇİT YOK
Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımını, verimliliğini etkileyici imar planları düzenlenemeyecek. Kaynak alanları, derecelendirilmesi, korunması, kullanımı TEİŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından görüş verilmesi, kapasite tahsisi yapılması, bakanlıkça verilecek yönetmelikle düzenlenecek.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elektriğini üretene yeşil tarife
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN