Koronavirüse karşı tedbirler devam ediyor! Sarp Sınır Kapısı'nda 'Korona' kuyruğu

Dünya genelinde koronavirüs tehlikesi devam ediyor. Ülkeler sınır kapılarında gereken tüm tedbirleri almaya başladı. Özellikle de sınır kapılarında alınan tedbirler nedeniyle tır kuyrukları oluşmaya başladı.

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda bir çok kez yaşanan tır kuyruğu bu kez 'Korona' virüsü tehdidine karşı alınan tedbirler nedeniyle uzadı.

GÜNLÜK 500 TIR GEÇİŞİ OLAN KAPIDA BU SAYI 250'LERE DÜŞTÜ

Gürcistan'da görülen korona virüsü sonrası Türkiye-Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda güvenlik önlemleri artırıldı. Türkiye'ye giren her vatandaş termal kameralardan geçerek ülkeye giriş yaparken, Batum Başkonsolosluğu tır sürücülerini Gürcistan'a giriş esnasında pasaport ibrazı uygulamasından geçiriyor. Günlük 500 tır geçiş sağlanan kapıda, bu sayı 250'lere düşünce Türkiye tarafında tır kuyruğu uzadı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen tırlar uzun kuyruk oluştururken, tır parklarının dolması üzerine Karadeniz sahil yolu üzerinde tırlar yol kenarına park ederek sıralarını beklemeye başladı. Karayolunun bir şeridini kapatan tırlar, zaman zaman trafiğin de aksamasına neden oluyor.

Korona virüs (Kovid-19) baş göstermesi sebebiyle yapılan uygulama nedeniyle Türkiye tarafında tır parkları da doldu. Rizenin Fındıklı ilçesine kadar uzanan 40 kilometre mesafede binlerce tır sürücüsü, işlemlerin hızlandırılmasını ve yaşadıkları eziyetin sonlandırılmasını ve kendilerine sahip çıkılmasını istediler.