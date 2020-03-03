Sanayide umut veren iyileşme sinyali

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubatta 52.4'e yükselerek üst üste ikinci ay eşik değerin üzerinde gerçekleşti. Böylece PMI'de, Şubat 2018'den beri en hızlı iyileşme yaşanmış oldu. İyileşme, yeni siparişlerdeki belirgin artıştan kaynaklanırken, firmalar müşterilerden gelen talebin güçlendiğini belirtti. Yeni alınan siparişlerde de son 2 yılın en güçlü artışı kaydedildi.

Talep koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak imalatçılar üretimi şubatta artırdı. Söz konusu artış, 2 yıla yakın bir dönemin en yüksek hızında gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte üretimdeki mevcut genişleme trendi 4'üncü aya ulaştı. Son anket döneminde istihdam, Şubat 2018'den beri en güçlü oranda arttı. Anket katılımcıları, çalışan sayısındaki büyümenin başlıca kaynağının üretim gereksinimlerindeki artış olduğunu vurguladı.

Maliyet tarafında ise imalatçılarının girdi fiyatları artışını sürdürdü. Girdi fiyatları enflasyonu, son sekiz ayın en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Anket katılımcılarının birçoğu, maliyet yüklerindeki artışı Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybıyla açıkladı.

Firmalar maliyet artışlarının bir kısmını müşterilere yansıtmayı tercih etti ve böylece şubatta ortalama ürün fiyatları yükseldi. Bu artış, 2019 Haziran'dan beri en yüksek oranda gerçekleşti. IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şubat verilerine ilişkin, "Talepteki canlanmaya bağlı olarak üretim artışının hızlanması ve faaliyet koşullarının son 2 yıldaki en hızlı iyileşmeyi sergilemesi, Türk imalatçılarının şubatı verimli geçirdiğine işaret etti. Üretimdeki artış, işe alımları hızlandırdı ve personel sayısında güçlü artış sağladı. Bu olumlu gelişmeler, sektörün sürdürülebilir bir büyüme dönemine girmiş olabileceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

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