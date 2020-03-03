Yılda 175 bin otomobil üretilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlanan ilana göre, Bursa'nın Gemlik ilçesi sınırlarında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili ÇED süreci başladı, başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı. ÇED başvuru dosyasını incelemek isteyenler, bakanlık merkezinde veya Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında bakanlığa veya valiliğe görüş bildirebilecek.

Halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesi gereğince 17 Mart'ta "Halkın Katılım Toplantısı" düzenlenecek.

ARITMA TESİSİ KURULACAK

1 Milyon 201 bin 687.59 metrekarelik alanda kurulacak fabrikada, yılda 175 bin elektrikli otomobil üretilmesi planlanıyor. Planlanan faaliyet kapsamında çalışacak personel kaynaklı evsel nitelikli atık sular kanalizasyon hattıyla, ilgili belediyenin arıtma tesisine iletilerek arıtılacak. Projenin işletme aşamasında meydana gelecek proses kaynaklı endüstriyel nitelikli atık sular ise kurulacak arıtma tesisinde arıtılarak, ihtiyaç duyulması durumunda proseste tekrar kullanılacak veya limit değerlere düşürülerek alıcı ortama deşarj edilecek. Oluşması muhtemel evsel nitelikli katı atıklar fabrika içerisindeki konteynerlerde korunarak ilgili belediye tarafından sahadan uzaklaştırılacak. Söz konusu proje kapsamında, su, hava kirliliği, gürültü, ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar, atık pil ve akümülatörler gibi çevresel etkiler, ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde en aza indirgenecek.