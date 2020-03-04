130 yıllık hayalin gerçekleşmesiyle kış aylarında geçilemeyen Ilgaz Dağı, artık tünelle aşılıyor

Kastamonu ile Çankırı arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda 2012 yılında başlanan proje, Karadeniz'i önce İç Anadolu'ya, ardından da Akdeniz'e bağlıyor. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, 2016 yılında çalışmaları tamamlanan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açıldı. Özellikle kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Batı Karadeniz'in en yüksek dağı olan Ilgaz Dağı'nda, giriş ve çıkışları görsel estetik kazandırmak amacıyla 'köpek balığı' ağzı şeklinde projelendirilen, biri 5 bin 370 metre diğeri 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, dönemin parasıyla 572 milyon TL'ye ihale edildi. Yaklaşık 130 yıllık bir hayalin de gerçek olduğu Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Kastamonu-Ankara arasındaki ulaşımı 5 saatten 2 saate kadar da düşürdü. Kış aylarının korkulu rüyası haline gelen Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden yıllık yaklaşık 1 milyon 300 bin araç geçiş yapıyor. 3,5 saatte aşılan Ilgaz Dağı'nı 8 dakikaya düşüren Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Ilgaz Dağı yolunun uzunluğunu 5,4 kilometre kısaltarak 16,8 kilometreden 11,4 kilometreye indirdi.

"35 DAKİKADA GEÇTİĞİMİZ ILGAZ DAĞINI 8 DAKİKADA AŞIYORUZ"

35 dakikada geçtikleri Ilgaz Dağını 8 dakikada aştıklarını belirten Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin yapımına 2012 yılında başlandı, 2016 yılında bitirilerek dönemin Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açıldı. Tünelin yapımıyla birlikte 16.8 kilometre olan Ilgaz Dağı 5.4 kilometre kadar kısalarak 11.4 kilometreye düşmüştür. Yaklaşık 35 dakika süren Ilgaz Dağı geçişimiz özellikle yük ve yolcu taşıyan araçlarımız için 8 dakikaya kadar düşmüştür. Bu bağlamda D-100 karayolu özellikle metropol şehirler olan Ankara ve İstanbul gibi şehirlere ulaşımda özellikle kış aylarında yük taşımacılığı yapan araçlarımızın 3,5 saatte ulaştığı D-100 karayolu tünelin yapılmasıyla birlikte 40 dakikaya kadar düşmüştür. Dolayısıyla Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin yapımıyla Çankırı'ya olan bağlantımız kısalmış olup kış turizmiyle ilgili Kastamonu için milat olmuştur. Tünelimizin yapım maliyeti 580 milyon TL olup şimdiye kadar yapımından bugüne kadar 2 milyona yakın araç geçiş yapmıştır" dedi.

"YILLIK 40 MİLYON LİRALIK YAKIT TASARRUFU SAĞLIYOR"

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin yapımıyla birlikte yaklaşık 40 milyon liralık yakıt tasarrufu sağladığını anlatan Tiryakioğlu, "Ilgaz Tüneli Kastamonu için büyük bir devrim olmuştur. Belki Türkiye'deki en uzun tünellerden birisi olma özelliğine sahiptir. Tünelin yapımıyla birlikte yıllık yaklaşık 40 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlanmıştır. Özellikle kış aylarında Ilgaz Tüneli yapılmadan önce kazalar, yolda kalmalar, yol kapanmaları gibi durumları da hesap ettiğimiz zaman özellikle ve özellikle yük taşımacılığı yapan nakliyeci esnafı 3-3,5 saatte aşmaya çalıştığı Ilgaz Dağını tünelin yapılmasıyla birlikte 8 dakikada geçerek, hem kazalar, hem yol kapanmaları, hem yolda kalmalar gibi konularda ortadan kalmış oldu. Tünelin yapılmasıyla çok çok rahatladık. Emeği geçen herkeslerden Allah razı olsun" diye konutu.

"TÜNEL YAPILMADAN ÖNCE ILGAZ DAĞINDA ÇOK FAZLA YOLDA KALIYORDUK"

S.S. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (TAŞIKO) Başkan Yardımcısı aynı zamanda Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Yardımcısı Celal Kındı ise, "Ilgaz Dağından geçiş süresi 40 dakikadan 8 dakikaya kadar düşmüştür. TAŞIKO'ya bağlı araçlar, günlük buradan 17 bin 500 ton taşıma yapıyor. Günde TAŞIKO'ya bağlı yaklaşık 80 tır ve 40 kamyon araç, Ilgaz Tünelinden geçiş yapıyor. Bunların çoğunluğu orman emvalini oluşturan ürünlerdir. Tünelin özellikle nakliye esnafına çok büyük kolaylığı oldu. Bundan çok fazla tasarruf ettik" ifadelerini kullandı.

Tünel yapılmadan önce Ilgaz Dağında çok fazla yolda kaldıklarını vurgulayan Kındı, şunları kaydetti: "Daha önceden biz, Ilgaz Dağında çok fazla zincir takıp, yolda kaldık. Şu anda çok şükür öyle bir telaşımız hiç yok. Bu yönden de çok rahatız. Tünelden yapılmadan önce bizler burada kalıyorduk, zincir takıp günlerce kaldığımız oluyordu. Bu yüzden de bekleme yapıyorduk. Bunların hepsi sağ olsun tünelin yapılmasıyla birlikte olmuyor, çok rahatız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz"