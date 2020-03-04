TOKİ Kayseri Melikgazi ve Mimarsinan kura çekimi saat kaçta? TOKİ kuraları canlı izle (İstanbul Ankara kura çekimi ne zaman?)

Bugüne kadar milyonlarca ihtiyaç sahibini ev sahibi yapan TOKİ, 100 bin sosyal konut projesiyle birlikte İzmir, Muğla, Konya, Kayseri, Aksaray, Ankara, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Isparta, Adana, Gaziantep, Malatya ve Aydın gibi şehirlerde binlerce kişiyi ev sahibi yapacak. Vatandaşlar Kayseri Mimarsinen ve Melikgazi TOKİ kura çekimi saat kaçta sorusunun yanıtını araştırıyor. Bugün başlayacak TOKİ Kayseri kura çekimi canlı izle!

700 dairenin sahiplerinin belli olacağı TOKİ Kayseri Melikgazi Mimarsinan Toplu Konut Projesi kura çekimi bugün saat 11:00'de başlayacak. Kura çekimi Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Merkezi'nde çekilecek. Yayın başladığında aşağıdaki link üzerinden TOKİ kuralarını canlı izleyebilirsiniz.

TOKİ Kayseri Melikgazi - Mimarsinan kura çekimi canlı izle!

NOT: Yukarıdaki link saat 11:00'de kura başlayınca aktif olacaktır.

Bugün dağıtılacak dairelerden 490'u 2+1, 210'u 3+1, yapılması planlanan konut adedi 700 olarak ifade ediliyor!

TOKİ ANKARA VE İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ankara'nın Sincan ilçesindeki kura çekimi 6 Mart Cuma günü saat 10:00'da başlayacak. 2.300 konutun kura çekimi 10:00'da başlayacak. 2+1'lerin ardından 3+1 kura çekimi ise aynı gün 14:00'da başlayacak. Kura yeri ise Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu.

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