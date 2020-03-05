Norveç Varlık Fonu Türkiye’ye 803 milyon dolar yatırdı

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Norveç'in 1 trilyon doları yönetendevlet varlık fonu, 2019 sonu itibarıyla Türkiye'deki farklı şirketlerin hisse senetlerine 803 milyon dolar yatırdı. Norges Bank'ın verilerine göre, fon, varlığının bir bölümünü geçen yıl çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul'da işlem gören farklı ölçekteki 53 şirketin hisselerinin satın alınmasında kullandı.Fonun portföyünde Aygaz, Kardemir, Tüpraş, Erdemir, Aksa Enerji ile Enerjisa olmak üzere 6 enerji şirketinin hisseleri yer aldı. Fonun bu 6 Türk enerji şirketindeki ortaklık hisse değeri 117 milyon dolar olarak kayda geçti. Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı Akbank aldı. Akbank'ın yüzde 1.43 hissesine sahip olan fonun, söz konusu bankadaki toplam yatırımı 101 milyon 651 bin 998 doları buldu. Fonun Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı ise yüzde 4.01'ine ortak olduğu Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de bulunuyor.