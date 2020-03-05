Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için emsal karar

Konya'da işten çıkarılan kişinin açtığı kıdem tazminatı davasında, işçi lehine ek ücret almasına hükmeden yerel mahkemenin kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.



Konya'da medikal sektöründe çalışan N.G'nin avukatı Önder Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin işten çıkartılması üzerine, işe iade ve kıdem tazminatı davası açtıklarını söyledi.



İş davalarında kıdem tazminatı için baz ücretin hesaplanması gerektiğine dikkati çeken Özer, baz ücrete bütün giydirilmiş alacaklar ile yakacak, yemek, kıyafet, bireysel emeklilik yardımı, süreklilik arz eden prim ve mesai ödemelerinin de dahil edilmesini talep ettiklerini anlattı.