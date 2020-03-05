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Mahkemeden kıdem tanminatı hakkında emsal sayılabilecek bir son dakika kararı geldi. İşten çıkarılan ve işe iade davası açan bir kişi sadece ile yetinmedi. Baz ücrete bütün giydirilmiş alacaklar ile yakacak, yemek, kıyafet, bireysel emeklilik yardımı, süreklilik arz eden prim ve mesai ödemelerini de kıdem tazminatına eklettirdi. Böylece yüzde 30 daha fazla tazminat almış oldu. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 5.3.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 12:29 ABONE OL
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için emsal karar

Konya'da işten çıkarılan kişinin açtığı davasında, işçi lehine ek ücret almasına hükmeden yerel mahkemenin kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Konya'da medikal sektöründe çalışan N.G'nin avukatı Önder Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin işten çıkartılması üzerine, işe iade ve kıdem tazminatı davası açtıklarını söyledi.

İş davalarında kıdem tazminatı için baz ücretin hesaplanması gerektiğine dikkati çeken Özer, baz ücrete bütün giydirilmiş alacaklar ile yakacak, yemek, kıyafet, bireysel emeklilik yardımı, süreklilik arz eden prim ve mesai ödemelerinin de dahil edilmesini talep ettiklerini anlattı.

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı için emsal karar
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