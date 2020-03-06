Enerjiye ilham veren kadınlara özel ödül

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'Kadın güçlü olursa, Türkiye güçlü olur' ödül töreninin bu yıl üçüncüsünü düzenliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan tören, 16 Mart'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde yapılacak. Törene iş, spor, siyaset, sanat ve akademi dünyasının önde gelen isimleri de katılacak. Türkiye'nin enerji ve tabii kaynaklar hedeflerine katkı sunacak törende, akademi, iş dünyası, profesyonel, girişimci, enerjide örnek şirket, ilham veren kadın ve jüri özel kategorilerinde ödüller dağıtılacak.Enerji sektörü başta olmak üzere kadınların daha etkin ve öncü bir konuma sahip olmasını hedefleyen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar, tarih boyunca büyük başarıların altına imza atan Türk kadınlarının cesaretini, gücünü ve kapasitesini enerji sektörüyle buluşturuyor. Toplamda 150'ye yakın başvuru yapılan ödüllerin sonuçları ödül töreni gecesi açıklanacak. Kazananlara ödülleri özel konuklar takdim edecek. 13 kişiden oluşan ödüllerin jürisinde başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Gülsüm Azeri yaparken, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin de jürideki tek erkek üye olarak başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor.

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