Emine Erdoğan: Mühendislikte kızlarımızın sayısı artmalı

Önümüzdeki 10 yılın dijital dönüşüm yılları olacağını söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geleceğin dünyasında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki uzmanların yıldızının parlayacağının aşikar olduğunu dile getirdi. Borsa İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen, 'Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor' programında konuşan Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Bu alanda kadınların sayısı ne yazık ki henüz istenilen oranda değil. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında çalışanların yalnızca yüzde 25'i kadınlardan oluşuyor. Bununla birlikte, yapay zekâ alanındaki uzmanların ise sadece yüzde 22'si kadın. Kız öğrenci sayısı, bilgisayar ve bilişim bilimleri fakültesinde yüzde 21, havacılık ve uzay bilimleri fakültesinde yüzde 24, elektrik ve elektronik fakültesinde ise yüzde 13. Kız öğrencilerimizin, sayıca az oldukları bu bölümlere yönelmelerinde gerekli olan mentorluğa ve özendirmeye daha çok mesai harcamamız gerektiğine inanıyorum." "Fakültelerimizde bilim ve teknoloji alanlarında kız öğrenci sayılarımızı arttırmak, bir temenninin ötesine geçmelidir" diyen Erdoğan, "Birkaç örnek vermek gerekirse sosyal ve beşeri bilimler fakültesinde kız öğrenci oranı yüzde 66, tıp fakültesinde yüzde 49, sağlık bilimleri fakültesinde yüzde 78'dir. Son derece önemli olan bu ve benzeri fakültelerimizde mutluluk verici bir kız öğrenci yoğunlaşması görüyoruz" şeklinde konuştu. Kadınların iş hayatına katılımında gelişmeler kaydedildiğini de vurgulayan Emine Erdoğan, "Kadınların işgücüne katılma oranı, 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. Bu gelişmelerin altında kendimize özel çözümler üretmemizin sihri var" dedi. 2022'de çalışanların yüzde 54'ünün bilgi ve becerilerini güncellemesi gerektiği gibi yeni beceriler de öğrenmesi gerekeceğine de dikkati çeken Erdoğan, bugün bir iş için gerekli olan profesyonel beceriye biçilen ömrün 5 yıl olduğunu, dijital dönüşümle kadınların şu an sahip olduğu işlerin yüzde 11'ini kaybetme riski bulunduğunu aktardı.TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "2004'te kadınların işgücüne katılımı yüzde 23 iken bu oranı Cumhurbaşkanımızın ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleriyle yüzde 34'lere taşıdık. Ancak şimdi hedefimiz OECD ortalaması olan yüzde 60'lara ulaşmak. 2004'te girişimci kadınların sayısı 49 bin iken şu an 142 bine yükseldi. Kendi hesabına çalışan kadınların sayısı 762 bine yükseldi ama bu rakamlar yetersiz" dedi. Pekcan, ayrıca kadının işgücüne katılımının yüzde 1 artması durumunda dünya gayri safi hasılasının 80 milyar dolar arttığını söyledi.BORSA İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, 2000'de yüzde 25.2 olan kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 34.9'a yükseldiğini söyledi. Arıcan, "Hükümetimiz bu bilinçten hareketle kadın istihdamına yönelik tüm çalışmaları, yasal düzenlemeleri yapıyor ve kadınların sorunlarını çok geniş yelpazede dikkate alarak istihdam içerisinde daha fazla bulunmaları için gerekli tüm çalışmaları dikkat ve titizlikle yönetiyor" dedi. Erişah Arıcan, Türkiye'de SPK'nın yönetim kurullarında kadınların yüzde 25'lik oranla temsiliyetini tavsiye ettiğini belirterek, bunun zorunlu olmasının öneminden bahsetti. Arıcan, "Bu çerçevede Borsa İstanbul olarak ilk adımı attık. 1/3 oranında esas sözleşmemizde değişiklik yaparak kadın temsil hakkını vermiş olduk" diye knuştu. Borsa İstanbul'un, kadınların her alanda ve her seviyede ekonomik yaşamın içinde aktif olarak yer alabilmelerini sağlamaya katkıda bulunmak adına 2016'da BM Kadının Güçlenmesi Prensiplerini imzaladığını dile getiren Arıcan, bu çerçevede benimsenen presiplerle kadın-erkek eşitliğinde pozitif ayrımcılık ile farkındalık oluşturulduğunu anlattı.EMINE Erdoğan, DSÖ ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunmak için "tokalaşmayın" uyarısının ardından Türkiye'de henüz görülmemesine rağmen kendisini karşılayan protokol ve sunucu Oylum Talu ile el sıkışmadı. Talu, Erdoğan'ın hassasiyetinin takdire şayan olduğunu ifade etti.