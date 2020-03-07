Türkiye’nin önünü kesemeyecekler

BUGÜN NELER OLDU

BU yıl 7.'si düzenlenen Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu İş Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, koronavirüsle alakalı "Bu sorun da bitecek. Türkiye'ye Japonlar da Koreliler de Çinliler de gelecek. Turizm gelirleri de ihracat da artacak. Türkiye durdurulamayacak, önü kesilemeyecek bir ülke" dedi. 21'inci yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olduğunun altını çizen Nebati, "Faizler düşüyor, enflasyon felaket tellallarının çığırtkanlıklarına rağmen beklenenden fazla düşecek. Ülke yıl sonunda yüzde 5'in üzerinde büyüyecek. Sanayi üretimi yüzde 8.6 arttı. Perakende satışlar yüzde 11 büyüdü. Sanayi yüzde 77 kapasite kullanımıyla çalışıyor" diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise iş ve eleman arayıp bulamayanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına sürekli proje yaptıklarını söyledi. Selçuk, "Otellerin içine sektöre yetişmiş eleman kazandırmak için okullar açıyoruz. Aselsan'ın içine savunma elemanı yetiştirmek için okul açtık. Meslek lisesi mezunlarına engel olan askerlik konusunda tecili 2 yıldan 6 yıla çıkardık. Gereken mevzuat değişikliklerini hızlıca yapıyoruz" dedi.