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: 2020 Ziraat, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında son durum nedir?

haberi: araştırmaları Mart ayına girilmesiyle birlikte arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizindeki indirimleriyle tekrar ateşlenen süreç bankaları ihtiyaç - konut - taşıt kredisi faiz oranlarında yeni indirimler yapmasına olanak sağladı. Vatandaşlar hem doğan yeni ihtiyaçlarını gidermek hem de ev - otomobil gibi hayallerini gerçekleştirmek için bankaların kampanyalarını takip ediyor. Kredi kullanmak isteyenler önümüzdeki dönemde de faizlerde düşüş talep ederken uzmanlar ekonomideki olumlu ivmeyle doğru orantılı olarak bankaların yeni uygulamalara gidebileceğini belirtiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Kamu bankaları ve özel bankalar hangi oranları uyguluyor? İşte , Halkbank, Akbank, Garanti, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 8.3.2020 22:11 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 22:11 ABONE OL
KREDİ FAİZ ORANLARI SON DAKİKA: 2020 Ziraat, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında son durum nedir?

Kredi faiz oranlarıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Ekonomideki olumlu tablo kredi faiz oranlarına yansıyor. Geçtiğimiz aylarda Ziraat Katılım'ın konutta finansmanı 0.79'a indirmesiyle başlayan kredi faiz oranlarındaki indirim süreci diğer bankaları da harekete geçirmiş ve ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında çok önemli düşüşler yaşanmıştı. Özellikle konut ve otomobil sahibi olmak için bankalara başvuranlar internet üzerinden de güncel kampanya ve oranları takip ederek kendileri için en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Biz de haberimizde en güncel oranları derledik!

İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Halkbank, Garanti Bankası, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

ZİRAAT BANKASI 2020 FAİZ ORANLARI!

Tüketici kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.98
Konut kredisi: 0.94

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KREDİ FAİZ ORANLARI SON DAKİKA: 2020 Ziraat, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında son durum nedir?
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