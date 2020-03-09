Petroldeki düşüşün sebepleri nelerdir? Stratejist Cüneyt Paksoy A Haber’de yorumladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatları tarihi dip seviyeye indi. Petrol fiyatları yüzde 30'luk düşüşle 31 dolara kadar geriledi. Petroldeki düşüşün sebeplerini ve işaret ettiği noktaları Stratejist Cüneyt Paksoy A HABER'e değerlendirdi. Paksoy, Virüs büyümeme sorunlarını daha da derinleştiriyor. Şu anda bütün piyasalarda anomali var ve petrol bunun önemli başlığını oluşturuyor." ifadesinde bulundu.

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"VİRÜS PİYASALARDA YENİ ANLAŞILIYOR"

Stratejist Cüneyt Paksoy: "Virüs piyasalarda yeni anlaşılıyor. Bugün Dünya'da 80'den fazla ülkede görülen virüsün, maalesef ekonomik piyasaya etkisi çok kaotiktir. Çünkü e ticaretler ve bütün ekonomi aktivitelerin etkilenmesi söz konusu oluyor. Uzun bir süre ABD tarafı buna direnmişti fakat şimdi onlarda katıldı. Bugün Avrupa'nın ortasından İtalya gibi bir ülkenin etkilenmesi, Avrupa borsalarının %8 düşüşleri gibi etkenler olayın virüs etkisini net olarak gösteriyor. Virüs büyümeme sorunlarını daha da derinleştiriyor. Şu anda bütün piyasalarda anomali var ve petrol bunun önemli başlığını oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Son gelişmelerin Türkiye'ye önemli etkilerinin olacağını belirten Paksoy: "Enflasyonla mücadele ederken maliyet enflasyonu noktasında bir dengeleme getirecektir. Türkiye'ye faydaları olacaktır ama hasar tespitinin yapılması, zirvenin görülmesi ve kazananın kaybedenin ise sonra konuşulacağı bir sürecin içerisindeyiz. Bunlara ek olarak Türkiye'nin bir diğer kazancı ise kendi üretimimizde Sayın bakanımızın belirttiği gibi en az 40 milyar dolarının yerli tarafta ara mamül, ithalat kısmını azaltmak noktasında hedef belirlemişken bunu hızlandırmak için önemli bir fırsat doğmaktadır." dedi.