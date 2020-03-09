Tedarik riskinin bedelini dünya öder

İGA CEO'su Kadri Samsunlu koronavirüs konusunun fazla abartıldığını, sosyal medyanın işi çığrından çıkardığını söyledi. TÜGİK İş Zirvesi'nde konuşan Samsunlu, "Sağlık Bakanı Türkiye'de vaka yok diyor ama insanlar sosyal medyada yalan yanlış paylaşımlara inanmayı tercih ediyor. Gripten yılda kaç kişinin öldüğünü biliyor muyuz? Salgın Avrupa'ya sıçradı diye dünya ayağa kalktı. Konuyu asla küçümsemiyorum ama sosyal medyanın da esiri olmayın diyorum. Tabii ki dikkatli olup önlem alalım ama hayatı durma noktasına getirmek, evden çıkmamak bütün tedarik zincirlerini riske atar. Bunun bedelini sadece birkaç ülke değil dünya öder" dedi.Virüs konusunun İGA'nın işlerinde de yüzde 15'lik negatif bir etki yarattığını dile getiren Samsunlu, "Çin, İran, Kore, Irak ve İtalya uçuşları durmuş vaziyette. Bu ülkelerden İstanbul Havalimanı'na haftalık 100 bin yolcu geliyordu. Tabii ki etkilendik ama işimize devam ediyoruz" dedi. Samsunlu, hvalimanına sürekli temiz hava verdiklerini, dezenfekte sıklığını artırdıklarını ve termal kameralarla sürekli giriş çıkışları kontrol ettiklerini dile getirdi.TÜGİK YİK Başkanı Erhan Özmen ise, ülkedeki en ufak problemde yatırımlarını askıya alan ya da ülkeyi terk etmek isteyenlere seslenerek, "Bu vatan bizim. Bu ülkede 200 milyar dolarlık mevduat var. Bu nasıl olabilir? Bireysel çıkarlar bitti artık ulusal çıkarlarla hareket etme zamanı. Yatırım yapacağız ve ülkeyi kalkındıracağız" dedi.

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