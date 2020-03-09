TOKİ Bursa Kestel kura çekimi canlı izle! Bursa Kestel TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? İstanbul kura çekimi ne zaman?

Daha önce İzmir Karabağlar, Seferihisar, Aliağa, Muğla, Konya Selçuklu, Kayseri, Aksaray, Ankara gibi şehirlerde gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında bugün de Marmara Bölgesi'nin kıymetli şehirlerinden Bursa'da TOKİ kura çekimi gerçekleştiriliyor. TOKİ Bursa Kestel kura çekimi canlı izle! Bursa'nın Kestel ilçesinde 250 daire yapılması planlanıyor. Bu dairelerden 175'i 2+1, 75'i ise 3+1 olarak yapılacak. TOKİ Bursa Kestel kura çekimi saat 10:00'da başlarken Bursa Yıldırım TOKİ kura çekimi ise saat 13:00'de başlayacak. Yıldırım ilçesinde de 150 daire yapılması planlanıyor. Bu dairelerden 105'i 2+1, 45'i ise 3+1 olacak.

TOKİ BURSA KESTEL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

TOKİ Bursa kura çekimi Tofaş Spor Salonu'nda yapılıyor. 250'si Kestel ilçesinde 150'si Yıldırım ilçesinde olacak dairelerin kura sonuçları belli olunca içeriğimizde sorgulama yapabileceksiniz. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar TOKİ Arnavutköy, Tuzla ve Başakşehir kura çekimi hakkında son bilgileri de merak ediyor. İşte İstanbul ve diğer illerdeki TOKİ kura çekimi tarihleri...