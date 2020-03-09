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Kestel kura çekimi canlı izle! belli oldu mu? İstanbul kura çekimi ne zaman?

Binlerce vatandaşın katılacağı kura çekimi öncesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar büyük bir ilgiyle TOKİ kura çekimi canlı izle araştırmasını sürdürüyor. Her ailenin hayalleri arasında ev sahibi olmak vardır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük desteğiyle başlayan TOKİ sosyal konut projesi kapsamında bugün Bursa'da gerçekleştirilecek kura çekiminde hem Kestel ilçesinde hem de Yıldırım ilçesinde ev sahipleri belli olacak. Bursa Kestel belli oldu mu? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde hem TOKİ kuralarını canlı izleyebilir hem de sonuçları bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 09:48 ABONE OL
TOKİ Bursa Kestel kura çekimi canlı izle! Bursa Kestel TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? İstanbul kura çekimi ne zaman?

Daha önce İzmir Karabağlar, Seferihisar, Aliağa, Muğla, Konya Selçuklu, Kayseri, Aksaray, Ankara gibi şehirlerde gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında bugün de Marmara Bölgesi'nin kıymetli şehirlerinden 'da kura çekimi gerçekleştiriliyor. TOKİ kura çekimi canlı izle! Bursa'nın Kestel ilçesinde 250 daire yapılması planlanıyor. Bu dairelerden 175'i 2+1, 75'i ise 3+1 olarak yapılacak. TOKİ Bursa Kestel kura çekimi saat 10:00'da başlarken Bursa Yıldırım TOKİ kura çekimi ise saat 13:00'de başlayacak. Yıldırım ilçesinde de 150 daire yapılması planlanıyor. Bu dairelerden 105'i 2+1, 45'i ise 3+1 olacak.

TOKİ BURSA KESTEL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

TOKİ Bursa kura çekimi Tofaş Spor Salonu'nda yapılıyor. 250'si Kestel ilçesinde 150'si Yıldırım ilçesinde olacak dairelerin kura sonuçları belli olunca içeriğimizde sorgulama yapabileceksiniz. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar TOKİ Arnavutköy, Tuzla ve Başakşehir kura çekimi hakkında son bilgileri de merak ediyor. İşte İstanbul ve diğer illerdeki TOKİ kura çekimi tarihleri...

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TOKİ Bursa Kestel kura çekimi canlı izle! Bursa Kestel TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? İstanbul kura çekimi ne zaman?
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