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haberi: Alman usulü sevilmedi! 'ta muavin geri döndü...

haberi: Alman firması Flixbus, geçtiğimiz yıl ağustos ayında 1926 yılından beri hizmet veren ’u satın almıştı. Alman firması Flixbus’a satıldıktan sonra muavin uygulamasını kaldıran Kamil Koç, yolculardan gelen tepkiler üzerine uzun hatlarında yeniden muavin çalıştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 10.3.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 10:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Alman usulü sevilmedi! Kamil Koç'ta muavin geri döndü...

Son dakika haberi: Flixbus, satış işleminin ardından otobüslerde muavin uygulamasını kaldırırken, biletlerin de koltuk numarasız satılacağını duyurmuştu. Türkiye'ye fiyat rekabetini getirmek isteyen firma, yolculardan gelen tepkiler üzerine geçtiğimiz hafta bu kararından vazgeçerek, uzun hatlarında muavin uygulamasına yeniden başladı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ GELDİ

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, şunları söyledi: "Bu şekilde rekabet olamayacağını biz en baştan kendilerine söyledik, 'Alman sistemi' Türkiye'de tutmaz dedik. Eskiden otobüslerde buzdolabı yoktu, yanımıza yolluk alır otobüse binerdik. Şimdi yolcu lüks hizmete alıştı. Saatlerce yol giderken siz bir su istemez misiniz? Muavinsiz nasıl olacak? Otobüse bindiğinizde inerken, valizinizi nasıl bagaja koyacaksınız? Koltuk numarasını da kaldıracaklardı ama hepsinden vazgeçmişler. Uygulamayla fiyat kıracaklardı ama, çok tepki alıyorlardı. Sonunda dediğimize geldiler."

KAMİL KOÇ, "RESMEN" FLİXBUS'A KATILDI
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Son dakika haberi: Alman usulü sevilmedi! Kamil Koç'ta muavin geri döndü...
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