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Sert düşüş sonrası toparlanma

Giriş Tarihi: 11.3.2020 ABONE OL
Sert düşüş sonrası toparlanma
PETROL fiyatları, önceki gün yaşanan arz-talep şokuyla yaşadığı çöküşün ardından kayıplarının bir kısmını geri aldı. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 30'lara varan düşüşün ardından dün yüzde 9'a yakın artış yakaladı. Varil fiyatı 37 dolara kadar çıktı. Avrupa'da da dün yaşanan sert düşüşlerin ardından borsalar toparlandı. Yüzde 3'e yakın artışlar yaşandı. Asya'da ise yüzde 2'lerde bir toparlanma oldu. Dün ayrıca Rusya tarafından ilginç bir çıkış geldi. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ülkesinin petrol piyasalarına istikrar kazandırmak için OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ile birlikte hareket etme olasılığını gündemden düşürmediğini söyledi. Novak, OPEC+ Grubu'nun bir sonraki toplantısının mayıs ya da haziranda olacağını söyledi ve mevcut düzeylerdeki petrol fiyatlarıyla da rekabetçi konumlarını koruyabileceklerinin altını çizdi.
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Sert düşüş sonrası toparlanma
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