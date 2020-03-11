TOKİ Kocaeli İzmit kura çekimi canlı izle! 100 bin sosyal konut kapsamında Kocaeli İzmit TOKİ kura sonuçları...

Kocaeli'nde yaşayan ve TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurularda bulunan vatandaşların heyecanlı bekleyişi bugün sona erecek. Hem saat 10:00'da hem de 14:00'de iki kura çekimi yapılacak. Kocaeli İzmit TOKİ kura sonuçlarının açıklanacağı salonda 875 2+1 daire, 3+1 375 daire toplamda 1250 dairenin sahipleri belli olacak. Saat 10:00'dan itibaren canlı yayın linkini haberimizin içinde bulabilirsiniz. Merakla beklenen İstanbul TOKİ kuraları hakkında da beklenen açıklama geldi!

TOKİ KOCAELİ İZMİT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, TUZLA VE BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki daireler için kura çekimi 16 Mart Pazartesi saat 11:00'de başlayacak. Kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde yapılacak.

Arnavutköy ilçesindeki kura çekimi 18 Mart Çarşamba günü saat 10:00'da çekilecek. Kura çekimi yine Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde yapılacak. Arnavutköy kuralarına 19 Mart Perşembe 10:00'da devam edilecek.

Başakşehir ilçesindeki kura çekimi ise 19 Mart Perşembe saat 10:00'da yapılacak. Kura çekimi yine Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde yapılacak.