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Son dakika haberi: Benzinde 51 kuruşluk ikinci büyük !

Gelen son dakika haberine göre benzinde ikinci bir gerçekleşti. Benzinde bu gece yarısı 51 kuruş daha indirim olacak. Açıklanan indirimlere göre henüz motorine yapılacak indirim oranı belli olmadı.

Giriş Tarihi: 13.3.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 10:13 ABONE OL
Son dakika haberi: Benzinde 51 kuruşluk ikinci büyük indirim!

Son dakika: Benzinde ikinci indirim müjdesi geldi. Gelen son dakika bilgisine göre bu gece yarısı benzine litrede 51 kuruşluk bir indirim yapılacak. Motorinde beklenen indirim oranı ise henüz belli olmadı. Geçtiğimiz günlerde benzine ilk büyük indirim gelmişti.

Son dakika: Benzin fiyatlarında ikinci büyük indirim! Bu geceden itibaren 51 kuruş daha düşecek | Video

BRENT PETROLÜN DÜŞÜŞÜ BENZİN FİYATLARINI DA DÜŞÜRDÜ

Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol anlaşmazlığından sonra patlak veren fiyat savaşı Türkiye'ye yaradı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan benzine ve motorine indirim yapıldığını açıklamıştı. Benzine litrede 60 kuruş, motorine ise litrede 55 kuruş indirim yapılmıştı.

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Son dakika haberi: Benzinde 51 kuruşluk ikinci büyük indirim!
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