THY’den yolculara koronavirüs mektubu

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TÜRK Hava Yolları (THY) koronavirüs salgınına yönelik önlem almaya devam ediyor. Riskli ülkelere yaptığı uçuşları durduran ve bazı ülkelerde frekans azaltan THY, dezenfeksiyon işlemlerini ise büyük bir titizlikle uyguluyor. Düzenli olarak yolculara bilgilendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yolculara mektup göndererek seyahat güvenliği, yolcu sağlığına verdikleri önem ve tedbirler hakkında bilgi verdi. Aycı tarafından "Bizim için değerlisiniz" başlığı ile Türkçe ve İngilizce olarak gönderilen mektupta THY'nin en büyük önceliğinin yolcularının yanı sıra ekiplerinin güvenliği ile sağlığı olduğu ifade edildi.Mektupta uçuş sırasında kabinin içindeki havanın hastane standartlarındaki Yüksek Verimli Partikül Hava Filtreleri (HEPA) sistemleriyle sürekli olarak temizlendiğini belirten Aycı, şu bilgileri verdi: "Kabindeki hava saatte 15 ila 30 kez tamamen tazeleniyor. Havadaki toz parçacıkları ile bilinen tüm bakteri ve virüsler filtreleniyor. Bu işlemle kabinde mümkün olan en iyi hava kalitesi elde ediliyor."