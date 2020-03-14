İTO’dan "haksız fiyat artışı" açıklaması

Avdagiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen aşırı ve haksız artışlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Fiyat artışlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Avdagiç, "Halkımızın hassas duygularını istismar edenlere karşı sessiz kalmayacağız." diye konuştu.

Avdagiç, İTO'nun bu kişiler hakkında gerekenlerin yapılacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İş dünyamızın asla bir parçası olamayacak bu münferit kişileri, aramızda barındırmamak için İTO olarak gerekeni yapacağız. İTO'nun disiplin kurullarını ve diğer mekanizmalarını çalıştırıyoruz. Bu haksızlıkları yapan firmalar için gerekli işlemleri hiç tereddüt etmeden uygulayacağız. Bu arada halkımızı da sağduyulu alışveriş yapmaya ve davranmaya çağırıyoruz. Bu tür kişilere karşı dikkatli olsunlar ve yasal haklarını kullanmada tereddüt etmesinler. Şikayetlerini ilgili birimlerin yanı sıra İstanbul Ticaret Odası'na da bildirmelerini istiyoruz. Odamızın tüketici birimi de şikayetleri dikkatle izlemeye ve ele almaya başladı."

Devletin ve vatandaşların Kovid-19 ile mücadelede örnek ve başarılı bir kriz yönetimi ortaya koyduğunu kaydeden Avdagiç, "Erkenden alınan tedbirler sayesinde ülkemiz yeni tip koronavirüs tehdidinden en az etkilendi. İTO olarak bu süreci minimum etki ile geride bırakmak için alınan tedbirleri titizlikle uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.