Kolonya spekülatörlerine darbe

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılaması için stratejik bir adım attı. Bakanlık, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) etanolün, akaryakıt sektörü yerine etil alkol olarak koronavirüse karşı etkili kolonya ve dezenfektanların üretimine yönlendirilmesini talep etti. EPDK da, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran'a kadar askıya aldı. Böylece benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına kaldırıldı.

Bu kararla, rafinerilerin biyoetanol talebinin azalacağını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Koronavirüse karşı kullanılan, son günlerde yoğun talep gören el dezenfektanları ile kolonyaların üretiminde kullanılan ve çoğunlukla ithal edilen etil alkolün yerli üretimi artacak. Biyoetanol üreten fabrikalar etil alkol üretecek" dedi.

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YERLİ ÜRETİM

Piyasadaki eğilimleri yakından takip ettiklerini, koronavirüsün dünyada hızla yayılmasıyla birlikte kolonya ve dezenfektan talebinde yüksek bir artışla karşılaştıklarını belirten Varank, şu bilgileri verdi: "Bu durum bazı fırsatçıların vatandaşın cebine göz dikmesi sorununu da beraberinde getirdi. Bu sorunu aşmak için üreticilerle görüştük. Başta Enerji Bakanlığı olmak üzere tüm taraflarla masaya yatırdık. Yapılan düzenlemeyle hem virüsten etkin şekilde korunmak için kullanılan dezenfektanların üretimi artacak hem de fiyat spekülasyonunun önüne geçilecek."

Bu düzenlemeyle önemli bir ithal girdisi olan etanolün, Türkiye'deki şeker fabrikalarında da üretiminin mümkün hale geldiğini dile getiren Varank, "Yani ithalat yerine, artık yurtiçindeki kapasiteyi daha etkin kullanabileceğiz. Bu sayede, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı kırılganlığımız azalacak. Üretimdeki artış, piyasada artan talebi dengeleyecek. Ürünlerin fiyatında sağlanacak istikrarla birlikte, spekülatörlerin oyunları bozulacak" dedi.

Düzenlemenin, dezenfektan ve kolonya üretiminde yaklaşık 20 bin metreküplük ilave etanol kapasitesi sağlayacağı belirtildi. Etanolün üretimde kullanılmaması benzin kalitesini etkilemiyor. Benzin türlerine yüzde 2 etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülük 2014'te 3'e çıkarılmıştı.



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN İHBAR HATTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapıldığı iddialarına ilişkin şikayetleri hızlı şekilde almak için WhatsApp hattı kurdu. "0552 189 0 189" numaralı WhatsApp hattı 7 gün 24 saat hizmet verecek. Bu konudaki başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi 'www.gib.gov.tr'den de yapılabilecek. İnternet sitesinde yer alan hızlı erişim menüsünden ihbar ve şikayetler için gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecek.