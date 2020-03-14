Sanayi üretimi % 7.9 arttı

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 8.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8.2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.8 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 0.2 azaldı. Ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.2 artış kaydetti.