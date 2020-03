Covideo sektörü geliyor

Covid-19 virüsü iş dünyasında çalışma alışkanlıklarını değiştiriyor. Türkiye'de aslında uzun süredir tartışılan ancak cesaret edilemeyen evden çalışma modeli virüsün tetiklemesiyle şirketlerin gündemine girmeye başladı. Koronavirüsün Çin'de çıktığının açıklanmasının ardından şirket yöneticilerinin düşünmeye başladığı evden çalışma ve video konferans çözümleri, Türkiye'de ilk vaka açıklandığında düşünceden fiile dönüştü. Şirketler, virüs açıklanır açıklanmaz video konferans siparişlerine başladı. Talep 5 katına çıktı.Kamu kurumları, holdingler, bankalar ve KOBİ'ler sistemi kurmak için şirketlere hücum etti. Dünyada 6.4 milyar dolarlık bir sektör olduğu halde Türkiye'de henüz yeni yeni gelişen video konferans alanında faaliyet gösteren Karel A.Ş. Stratejik Planlama ve Pazarlama Danışmanı Nurşen Yıldırım, "Virüs sonrası aldığımız talep 5 kata kadar çıktı. Bu nedenle virüs fırsatçılarının yaptığının tam tersine fiyatlarımızda yüzde 50 oranında indirim yaptık" dedi. Daha önce üst düzey yöneticilere yönelik olarak kurulan sistemin artık tüm beyaz yakalı şirket çalışanı için hazırlanmaya başladığını söyleyen Yıldırım, "Bu görüşmeler mekan bağımsız her yerden internet üzerinden yapılabiliyor. Görüşmeler yurtiçi ya da dışı fark etmeden yapılabiliyor" dedi. Görüşmelerin çok katmanlı güvenlik sistemi ile korunduğunu, sunucuların yurtiçinde olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu işin bir de ihracat yönü var. Karel, dünyada 30'dan fazla ülkede 12 milyonu aşkın kullanıcıya sahip. Yalnızca Türkiye'de 700 binin üzerinde işletme ve kamu kuruluşuna hizmet veriyoruz" diye konuştu.IP santralların iş ortamındaki telefon görüşmelerini, ofiste olmadan da her yerden, gerçekleştirilmesini sağladığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti: "Santrala bağlı çalışan mobil yazılımlar, bilgisayarınızda kurulu yazılım tabanlı telefonlar ve IP telefonlar ile ofis numaranızdan sizi arayan kişilerin çağrılarını cevaplayabiliyorsunuz. Video konferansla da çalışanların akıllı mobil telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, PC'ler, toplantı odası setleri gibi internete bağlı herhangi bir cihaza bağlanan bir çok kişinin aynı anda görüntülü ve dosya paylaşımlı çalışmasına olanak veriyor. Böylece mesafeleri ortadan kaldırarak, iş, ofis, ev, araç, dış mekan gibi çok farklı ortamlarda bulunsa da insanlara birlikte konforlu ve güvenli çalışabilme kolaylığı getiriyor."VIDEO konferans pazarının 2020 yılında dünyada 6.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu miktarın giderek artacağını belirten Yıldırım, "Ofisten bağımsız çalışabilme olanakları hem ofis maliyetlerini azaltıyor hem de her an her yerden kurumsal çalışma hayatının devamlılığını sağlıyor. Dolayısıyla her zaman gündemde olan çözüm şimdi salgına bağlı olarak evden çalışmanın/eğitimin zorunlu hale gelmesi nedeniyle kaçınılmaz oldu. Covid-19 salgını tehdidinden sonra Türkiye'de birçok şirket evden çalışma altyapısını kurmak için çalışmalara başladı. Okulların tatil edilmesi kararından sonra çocukların evde olacağını varsayarsak pek çok ebeveyn evden çalışmak zorunda kalacaklardır. Bu da şirketleri ister istemez personellerinin evden çalışmasına izin vermesine sebep olacak ve gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamalarını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.VIDEO konferans alanında özellikle kongre ve toplantılar ayağında faaliyet gösteren Küreser şirketinin sahibi Tayfun Özuz da, virüs sonrası Türkiye'ye gelemeyen yabancı bilim adamları için ülkelerinden katılım sağladıklarını söyledi. Daha önce sistemi kurdurup hiç kullanmayan şirketlerin de kendilerini arayıp sistemi çalışır hale getirmelerini istediklerini söyleyen Özuz, "Daha önce uluslararası şirketlerin ilgi gösterdiği bu teknolojiye şimdi Türk şirketler de ilgi gösteriyor" dedi. Küresel toplantıların ertelenmesi nedeniyle bu alandaki boşluğun video konferans toplantılarıyla kapatılmasının gündeme geldiğini belirten Özuz, hatta basın toplantılarını da video konferans yöntemiyle yapılmasını sağlayacak bir çalışma içinde olduklarını vurguladı.