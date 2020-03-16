Ticari hayatın işlemesi için çalışıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de ticari hayatın sorunsuz şekilde işlemesi için çalışırken, bir yandan da tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması için hizmet sunmaya gayret sarf ettiklerini belirtti.Pekcan, "Ülkemizin her ferdinin bilinçli tüketim anlayışına sahip olmasını, haklarını aramada bilinçli, cesur ve girişken olmalarını diliyor, tüm vatandaşlarımızın 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutluyorum" dedi.Bilinçli tüketimin önemine işaret eden Pekcan, israf etmeden, çevreye zarar vermeden, ihtiyaç kadar tüketmek gerektiğini belirtti. Pekcan, bilinçli tüketimin aynı zamanda haklarının farkında olmak, haklarını aramada cesur davranmak ve hak ihlali durumunda mücadele etmek olduğunun altını çizerek, piyasayı etkileme gücünün farkında olan bilinçli tüketicilerin aynı zamanda piyasaya kaliteli mal ve hizmet sunumuna dolaylı katkı sağladıklarından ticari hayatın ve ekonominin sağlıklı gelişmesine de vesile olduğunu bildirdi.Pekcan,"Tüketicilerimizin mağdur olmaması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Vatandaşımızın mağduriyet yaşadığı durumlarda da bunlara çözüm sağlayacak faaliyetleri etkin bir şekilde yürütüyoruz. Bununla birlikte tüketicilerimizin bilinç düzeyini artırmak için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.