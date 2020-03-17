Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yapımı büyük oranda tamamlandı

Açıldığında 2 bin 682 yatak kapasitesiyle günde 32 bin 700 hastaya hizmet vermeye hazırlanan Başakşehir Şehir Hastanesi, 1 milyon metrekarenin üzerinde alanıyla, sadece İstanbul'un değil, tüm bölgenin sağlık ihtiyaçlarına çözüm olmayı hedefleyecek. Hastanenin en önemli özellikleri arasında ise, deprem riski altında bulunan İstanbul'un ihtiyaçlarına göre inşa edilmiş olması geliyor. Yapıların deprem yüklerini aktaran teknoloji olan sismik izolatör teknolojisi ile donatılacak olan hastanede, en şiddetli depremler sırasında ve sonrasında dahi tüm operasyonel faaliyetler aksama olmadan yerine getirilecek.



10 BİN KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI BİR TESİS HALİNE GELECEK



Sadece inşaat sürecinde ayda yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlayan hastane ayrıca, bölgedeki nitelikli istihdama da katkı sağlayacak. 4 bin 300 medikal personeli, 4 bin 50 hizmet personeli ve 810 yönetim personelini bünyesinde barındırmaya hazırlanan Başakşehir Şehir Hastanesi, yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı bir tesis haline gelecek. 2 bin 354 yatak kapasiteli ana hastane, 200 yatak kapasiteli fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ile 128 yatak kapasiteli psikiyatri hastanesinden oluşacak Başakşehir Şehir Hastanesi, bölgedeki diğer illerin sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayacak.

Diğer taraftan Türkiye'de sayıları artan korona virüsü vakaları şehir hastanelerinin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Öte yandan hastanenin son hali havadan drone ile görüntülendi.