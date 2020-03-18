Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Çanakkale Zaferi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türk milletinin canını, kanını, bütün varını verse de ebedi yurdu Anadolu'dan ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin en parlak hakikati olan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin canını, kanını, bütün varını verse de ebedi yurdu Anadolu'dan ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin en parlak hakikati olan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.



Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır. pic.twitter.com/TP1Xu4sYVA — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 18, 2020