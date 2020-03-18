Markalar kapatma talep etti

BirleşmışMarkalar Derneği (BMD) ilgili bakanlıklardan mağazaların kapatılmasını talep etti. Dernek Başkanı Sinan Öncel, "İşimizin doğası gereği Sağlık Bakanlığı'nın virüsten korunmak için önerdiği hiçbir kurala bizim çalışanlarımızın uyması mümkün değil. Sürekli yerli ve yabancı müşterilerle temas halindeler. Bunun yanı sıra para alışverişi yapılıyor. Biz de BMD yönetimi olarak hükümetin belirlediği tarih aralığında alışveriş merkezi ve cadde mağazalarımızın kapatılmasını talep ettik. Çünkü çalışanlarımızda doğal olarak büyük bir tepki ve tedirginlik var" dedi.