Kimya sektörü koronavirüse çözüm için hazır

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, koronavirüs dolayısıyla ülkemizde alınan tedbir ve önlemlere dikkat çekerek "Devletimiz ilgili Bakanlıklarımızın önderliğinde gerekli önlemleri alıyor. Biz de ihracatçılar olarak kimya sektörümüzde yapılması gerekenlerle ilgili önerilerimizi ilgili Bakanlıklarımızla düzenli olarak istişare ediyoruz. Etil alkolde olduğu gibi çözüm odaklı hareket ediyoruz. Panik yapmadan, sakin ve sağlıklı düşünerek çalışmalıyız" dedi.İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, iş dünyası olarak panik yapmadan hareket edilerek, Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi. Dezenfektan ve kolonya üretiminde kullanılan etil alkol yetersizliği sorununa yerli üretim ile çözüm bulunduğunu hatırlatan Pelister, "Koronavirüs nedeni ile ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunların çözümü ile ilgili TİM, ilgili Bakanlıklarımız ve diğer ilgili merciler ile düzenli istişare halindeyiz. Etil alkol sorununun yerli çözümü konusunda mesafe aldık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız dezenfektan, parfüm ve kolonya üretiminde kullanılan etil alkol ihtiyacını karşılamak için benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunu 3 aylığına askıya aldı. Ayrıca İKMİB olarak girişimlerimiz sonucunda etil alkol ihtiyacının şeker fabrikalarındaki melastan üretilen biyoetanol üzerinden sağlanması konusunda önemli bir katkımız oldu. Şeker pancarından elde edilen etil alkolün medikal ve kozmetik sektörü üretimine yönlendirilmesi güzel bir gelişme oldu. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, etil alkol üreticileri ve hidrojen peroksit üreticileri ile yaklaşık 20 kişinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda etil alkolün fabrika çıkış fiyatı şeker fabrikalarından ve üreticilerinden 8 TL+KDV nakliye dahil olarak anlaşma yapıldı. Hidrojen peroksitin fiyatı da sabitlendi. İsteyen ve kapasite raporu olan üreticilere yeni etil alkol tedariği sağlanacak. Öncelikle vatandaşlarımızın ihtiyacı olan dezenfektan ürünleri ve kolonya ihtiyacının karşılanması için birinci planda üretimi önde tutulacak. Böylece kritik maddeler ile ilgili suni fiyat artışlarına izin verilmeyecek" dedi.18 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit, meltblown kumaşı (maske kumaşı) ihracatının kayda tabi olduğundan bahseden Pelister, "Uygulamada, 18 Mart tarihine kadar gümrükte malı olan firmaların ihracatının kontrollü bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyoruz" diye belirtti.