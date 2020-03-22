Tosyalı 1 milyar dolarlık yeni çelik yatırımına 2020’de başlıyor!

İskenderun ve Osmaniye'de başlayan yatırım atağını önce Cezayir, şimdi de Senegal ve Angola'da sürdüren Türkiye'nin global demir çelik üreticisi Tosyalı Holding, dünyanın en büyük 10 demir çelik şirketi arasındaki yerini aldı. Dünya ekonomisini etkileyen koronavirüsün çok farklı alanlara etkileri olacağını belirten Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Bunun arkasından farklı ekonomik düzenler oluşacak. İnsanlık bu virüsle yaşamayı öğrenecek" diyor.Öte yandan bu ve benzeri global kriz zamanlarında dahi yatırımlarına her zaman devam ettiklerini açıklayan Fuat Tosyalı, "Türkiye'nin ilk özel yassı çelik yatırımını gerçekleştirdiğimiz dönemde, Amerika kaynaklı çok büyük bir kriz başlamıştı. Buna rağmen 1 milyar dolarlı bütçe ile ilk özel yassı çelik üretimini başardık" diyor. Şimdi de İskenderun 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni çelik yatırımı için kolları sıvadıklarını açıklayan Tosyalı, "Başlangıçta hurdadan üretim yapacak olan tesis, orada da orta vadede madenden çelik üretimine geçecek. 1 milyar dolarlık bu yatırıma 2020'de başlayacağız" diyor.3 farklı kıtada, 25 farklı tesisle üretimlerini sürdüren Tosyalı Grubu, 100'ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Diğer taraftan "Globalizasyon akımının sona ereceğini gördük. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna ürün göndermenin bir sonu olacaktı. Farklı yerlerde refleksler olacaktı. Glokalizasyon olacağı açıktı. Bunu saptadıktan sonra yalnızca Türkiye'den üretmeyi değil, başka yerlerde de üretmeye odaklandık" diyen Tosyalı, Osmaniye, Karadağ ve Cezayir'in ardından Batı Afrika'nın giriş kapısı olan Senegal ve Angola'ya yatırım yapacaklarını açıklıyor. Tosyalı Senegal'de "Tosyalı Ekonomi Bölgesi" olarak adlandırılan bir projeye de başladı. Cezayir ve Senegal'in ardından Tosyalı'nın Afrika'daki yeni yatırım noktası Angola olacak.2009'da Osmaniye'deki yassı çelik yatırımımızı tamamladıktan sonra, Japonya Toyo Kohan şirketinin görüşmek istediğini belirten Fuat Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bu ziyaretler sonrasında bize ortak yatırım teklif ettiler. Böylece Türkiye'de Toyota'nın ardından en büyük 2'inci Japon yatırımını yaptık. Birlikte 650 milyon dolarlık bir yatırım oldu. Yüzde 51'i Tosyalı'ya yüzde 49'u Toyo Kohan'a ait. Şimdi bu tesiste Türkiye'de daha öncesinde üretilmeyen bir çok katma değerli ürünü üretiyoruz. Japon sermayesinin Toyota'dan sonra Türkiye'deki bu en büyük ikinci yatırımında peçete inceliğinde katma değerli çelik üretimi yapıyoruz."Günümüzde rekabetçiliğin sadece ürün kalitesi ve rakamlarla açıklanamayacağını vurgulayan Fuat Tosyalı, bu konuda yaptıklarını şöyle açıklıyor: "Biz dünyanın en iyi 3 çeliğini üreten şirketten birisiyiz. Diğer şirketler Alman ve Japonlar. Rekabetçilik sadece matematiksel kârlılık değildir. Mesela çevrecilikte de rekabet var. En çevreci, en sosyal gibi. Aynı ürünü, daha çevreci şirkette almak müşterimizi daha mutlu ediyor. Bu açıdan tesislerimizi sıfır atıkla çalıştırma politikamız var. Evsel atık dahi olmayacak. Geri dönüşüm olacak. Enerjiyi hangi kaynaktan temin ettiğimiz önemli. Yani yenilenebilir enerji elde etmek. Bu konuda dünyada en büyük çatı tipi 5 santralden biri bizde. 250 bin metrekare alanı tamamen güneş panelleri ile kapladık. Dünyanın en küçük karbon ayak izine sahip borusunu üretiyoruz"

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